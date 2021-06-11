Безопасность внешних границ обсудили в Бресте руководители оперативно-разыскных органов СНГ

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая встреча руководителей оперативно-разыскных органов государств - участников СНГ по теме "Согласование усилий в ходе совместной разработки каналов проникновения через внешние границы Содружества членов международных террористических организаций" состоялась с 9 по 11 июня в Бресте, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

В мероприятии, помимо органов пограничной службы Беларуси, приняли участие представители пограничных ведомств Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками СНГ.

Обсуждались вопросы безопасности внешних границ Содружества, пресечения ввоза огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых и радиоактивных веществ, а также иных средств, позволяющих вести экстремистскую деятельность. Участники обсудили и борьбу с организованными формами международного терроризма. Стороны договорились, что продолжат проводить совместные мероприятия и обмениваться информацией в целях повышения эффективности охраны границ Содружества.

По результатам рабочей встречи руководители оперативно-разыскных органов выразили общее мнение о целесообразности проведенного мероприятия, которое способствовало совершенствованию межведомственного взаимодействия в борьбе с противоправной деятельностью на внешних границах государств СНГ.-0-