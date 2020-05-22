БФЛА проведет благотворительный онлайн-пробег "Спасибо врачам"

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация легкой атлетики с 1 по 10 июня проведет благотворительный онлайн-пробег "Спасибо врачам!", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

"Чтобы принять участие в онлайн-пробеге, нужно зарегистрироваться на сайте bfla.eu с 22 мая по 10 июня. Участники сами выбирают подходящую им дистанцию и время старта, а затем публикуют фото или скриншот результата пробежки, сделанного при помощи фитнес-трекера или других средств, в социальных сетях с хэштегом #спасибоврачам", - рассказали в пресс-службе.

Стартовый взнос для участия в пробеге составит Br20, часть из них будет направлена в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи врачам для приобретения средств индивидуальной защиты.

После обработки всех данных организаторы отправят участникам, выполнившим все условия, медаль.-0-

Фото БФЛА