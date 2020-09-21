БГМУ может выйти на лидирующие позиции среди мировых медуниверситетов - ректор

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный медицинский университет может выйти на лидирующие позиции среди мировых медуниверситетов, заявил журналистам ректор БГМУ Сергей Рубникович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наше образование всегда славилось, оно было одним из лучших, потому что отличалось практико-ориентированностью. У нас акцент на практическую подготовку врачей, молодых специалистов. Но если привнесем современные наукоемкие технологии, проведем цифровизацию нашего университета, конечно, мы будем на лидирующих позициях на международных рынках медицинского образования", - сказал Сергей Рубникович.

Продолжая тему практико-ориентированности, ректор отметил: важно пересмотреть определенные программы в этом направлении. По его словам, необходимо совершенствовать симуляционные центры, дорабатывать и дооснащать лаборатории, "чтобы все высокотехнологичные операции, которые проводятся у нас в республике, отрабатывались на тренажерах или в лабораториях на экспериментальных животных". Кроме того, необходимо работать с клиническими базами. "В идеале это создание университетских клиник по определенным направлениям, которые у нас есть в БГМУ", - добавил ректор.

"Считаю, что с первого курса студенты должны быть задействованы в научных кружках и достаточно интенсивно нарабатывать знания и навыки. Специальность врача предполагает анализ, оценку проведенного лечения. Это может делать научный сотрудник. Основу они должны получить в институте и дальше развивать в процессе работы", - считает Сергей Рубникович.

Для этого, кроме инициативы преподавателей и студентов, должна быть база, уверен ректор. "У нас база есть: клинические кафедры расположены во всех лучших РНПЦ, больницах. Но хотелось бы еще иметь научно-исследовательские базы", - сказал он. Сергей Рубникович добавил: у кафедры, которую он ранее возглавлял, есть хорошие наработки с Академией наук, университетами. Речь об освоении клеточных, геномных технологий, разработке искусственного интеллекта, новых методов лечения и диагностики.

В целом ректор ставит своей задачей повысить эффективность и качество подготовки специалистов, которые будут конкурентоспособными на белорусском рынке и при необходимости помогут иностранным специалистам, приезжающим в республику. "Это моя основная цель как руководителя, и, естественно, она строится на определенных задачах, которые мы всем коллективом университета БГМУ будем решать", - заключил он.

После представления коллективу вуза нового ректора исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, общаясь с журналистами, отметил: БГМУ - лидер в додипломном высшем медицинском образовании. Вместе с тем перед учреждением стоит комбинированная задача, связанная с введением с 2023 года резидентуры для подготовки специалистов по наиболее сложным и востребованным специальностям. "Переход к резидентуре - это не арифметическое действие: четыре месяца перевести в три года. Это стратегический пересмотр. И здесь важна роль БГМУ как ведущего университета, который имеет высокий рейтинг не только в стране и на постсоветском пространстве, но и в мире. Поэтому не случаен приход на должность ректора доктора медицинских наук, выходца из БГМУ, который знает все проблемы - от студенческой скамьи до последипломной подготовки", - сказал Дмитрий Пиневич.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения также отметил, что четверть всего экспорта образовательных услуг формируют четыре медицинских вуза, львиную долю из этого - Белорусский государственный медицинский университет.-0-