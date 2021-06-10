БГМУ планирует получить аккредитацию во Всемирной федерации медицинского образования

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный медицинский университет планирует получить аккредитацию во Всемирной федерации медицинского образования, сообщил ректор БГМУ Сергей Рубникович на встрече со студентами вуза, в которой принял участие председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о ближайших планах по развитию университета, Сергей Рубникович отметил, что в этом году планируется аккредитация университета во Всемирной федерации медицинского образования. По его словам, это позволит еще больше увеличить экспорт образовательных услуг университета.

Также предполагается развитие международного сетевого обучения. На сегодня реализуется экспериментальный проект по подготовке израильских студентов - первые два курса они обучаются в своей стране, а на 3-6-й курсы приходят в БГМУ. В дальнейшем им не требуется подтверждение диплома. Такое же направление работы планируется обсудить также с иранским и туркменским медицинскими университетами.

В БГМУ обучаются более 2 тыс. иностранных студентов. Причем отмечается ежегодный прирост иностранных обучающихся. Сегодня в вузе есть представители более 50 стран, в том числе Израиля, Палестины, Индии, Саудовской Аравии, Польши, США, Канады.-0-