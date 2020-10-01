БГПУ и Национальный художественный музей подписали договор о сотрудничестве

Фото пресс-службы БГПУ
1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка и Национальный художественный музей Беларуси заключили договор о взаимном сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.
Документ подписали ректор БГПУ Александр Жук и генеральный директор музея Владимир Прокопцов. Договором предусмотрены совместные проекты в сфере художественного образования, музейной педагогики, выставочной деятельности. Первым общим творческим проектом стала выставка дипломных работ выпускников факультета эстетического образования в арт-кафе музея.
Подписание договора состоялось во время посвящения в студенты первокурсников факультета эстетического образования БГПУ в Национальном художественном музее.-0-