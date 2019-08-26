БГПУ обеспечит местами в общежитиях всех иногородних первокурсников

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка всех иногородних первокурсников обеспечат местами в общежитиях, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В составе студенческого городка БГПУ - 8 общежитий. "В них будут заселены 85% от всех нуждающихся в жилье студентов. С целью социально-педагогической адаптации места в общежитиях будут предоставлены всем иногородним студентам первого курса", - рассказали в пресс-службе.

Заселение студентов началось сегодня. "Все общежития готовы к приему студентов. Там, где была необходимость, проведен текущий ремонт и заменена мебель", - добавили в университете.

В этом году в БГПУ на первый курс дневной формы получения образования поступило 1329 человек. Из них почти тысяча - иногородние студенты. -0-