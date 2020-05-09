БГПУ проводит цикл мероприятий к 75-летию Победы

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка проводит цикл мероприятий к 75-летию Победы - конференции, конкурсы эссе, патриотических песен и стихотворений, выставки фотографий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Университет реализует проекты, во время которых студенты и преподаватели рассказывают о своих родственниках, воевавших во время войны. В музее вуза работает тематическая экспозиция "Судьбы, опаленные войной...". На официальном YouTube-канале в разделе "Студенческое телевидение" можно познакомиться с циклом видеороликов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне Дня Победы во внутреннем дворике учебного заведения состоялась церемония возложения цветов к памятнику студентам и преподавателям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Студенты, работники университета, а также представители общественных организаций почтили минутой молчания память погибших в войне. "Это для нас очень важный день, когда мы приходим поклониться и отдать дань памяти и уважения участникам Великой Отечественной войны, - отметила первый проректор Светлана Коптева. - Наш долг - сохранить память о великом подвиге народа".-0-