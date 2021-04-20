БГТУ стал полноправным членом Ассоциации технических университетов

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с решением Совета Ассоциации технических университетов от 12 марта 2021 года Белорусский государственный технологический университет является полноправным членом ассоциации. Об этом БЕЛТА сообщили в вузе.

"Участие в работе Ассоциации технических университетов позволит БГТУ расширить свои международные контакты и повысить престиж на международной образовательной и научной арене", - убеждены в вузе.

Ассоциация технических университетов (Тechnical Universities Association) создана в 1993 году по инициативе ведущих технических университетов России на базе секции технических вузов Евразийской Ассоциации университетов. Она является некоммерческой организацией, представляющей собой добровольное и открытое объединение технических университетов. В ее составе - 147 вузов и организаций России и стран ближнего зарубежья.

Учредителями ассоциации являются Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Санкт-Петербургский государственный технический университет, Томский политехнический университет и Челябинский государственный технический университет.

Приоритетные направления в деятельности ассоциации - содействие развитию технических университетов как центров образования, науки, культуры и инноваций, повышению их роли в решении конкретных задач развития регионов; обеспечение опережающей подготовки инженерно-технических и научных кадров в соответствии с задачами инновационного развития экономики, требованиями рынка труда на основе оптимального сочетания кадрового госзаказа, региональных интересов; взаимодействие с работодателями, бизнес-структурами в решении вопросов подготовки специалистов, разработки профессиональных стандартов нового поколения, развития целевой подготовки специалистов, кадрового и научно-технологического прогнозирования, повышение престижа инженерного образования и научно-инженерной деятельности.-0-