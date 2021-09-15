БГУ ко Дню библиотек подготовил тематические выставки и акции

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День библиотек отмечают сегодня в БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Для своих читателей Фундаментальная библиотека БГУ организовала ряд праздничных мероприятий. Акция "День возвращенной книги" позволит вернуть несданную в срок литературу без оплаты задолженности. Также студенты и сотрудники университета могут бесплатно взять на дом книги из фондов читальных залов, обратиться за редактированием библиографических описаний в списке к научной работе. На тематической встрече "В праздник с чаем не скучаем" каждому посетителю предложат горячие напитки и угощения.

В библиотечных залах факультетов вуза организован ряд тематических книжных выставок. Так, в экспозицию "С книгой через века" войдут издания, посвященные истории библиотеки и современному развитию библиотечного дела. Классику отечественной и мировой художественной литературы, научные и учебные издания ученых БГУ и зарубежных университетов представят на выставке "Библиотеки - это сокровищницы всех богатств человеческого духа".

Также каждый желающий может принять участие в акции "Подари книгу библиотеке" и передать прочитанные книги в фонд библиотеки филологического факультета.

День библиотек отмечается ежегодно 15 сентября с 2001 года. В качестве даты был выбран день основания главного книжного хранилища страны - Национальной библиотеки. -0-