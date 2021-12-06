БГУ на выставке "Здравоохранение" в Москве представит более 20 научных разработок

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ на выставке "Здравоохранение-2021" представит более 20 научных разработок. Пройдет она 6-10 декабря в Москве в рамках международного научно-практического форума "Российская неделя здравоохранения". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"В экспозицию БГУ включены фармацевтические препараты, пищевые профилактические добавки и медицинское оборудование. Среди них витаминно-минеральные премиксы для продуктов питания функционального назначения. Предназначены они для обогащения продуктов питания фолиевой кислотой, витаминами С и группы В (В2, В6, В12), минеральными веществами - железом и калием. Готовые изделия, обогащенные премиксами, имеют высокие органолептические характеристики, пищевую и биологическую ценность, лечебно-профилактическую и диетическую направленность, а также повышенные потребительские качества", - рассказали в пресс-службе.

В числе инноваций университета обозначен эхосинускоп ультразвуковой "ЭСУ-01Д". Прибор используется для оперативной диагностики верхнечелюстных и лобных пазух человека в лечебной практике и скрининговых обследованиях. Позволяет преимущественно без использования рентгена определить наличие и уровень заполнения пазух экссудатом (жидкость, образующаяся при воспалении), глубину пазух (при наличии экссудата), толщину передних стенок и наличие патологических образований. Прибор прост и безопасен в использовании, обладает высокой чувствительностью и позволяет оперативно получить данные обследования.

Посетителям также представят многоразовые трехслойные защитные маски. Они обладают брызгоустойчивостью и воздухопроницаемостью, биосовместимы с кожей человека, выдерживают многократную стерилизацию кипячением в воде при температуре 100 градусов в присутствии лимонной или уксусной кислот. Сотрудники БГУ расскажут об антивирусной "Мази бутаминофеновой", обладающей противовоспалительным, ранозаживляющим и кровоостанавливающим эффектом и предназначенной для лечения острых и рецидивирующих форм герпеса.

В экспозицию БГУ также войдут противоопухолевые препараты, фитосоли пищевые, реабилитационная медико-спортивная аппаратура, программно-аппаратный комплекс для оценки основных факторов работоспособности спортсменов "Д-Тест", спирометр для оценки состояния дыхательной системы человека серии "МАС" и др. Разработки БГУ представлены в рамках коллективной экспозиции Министерства образования.-0-