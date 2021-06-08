БГУ открыл прием документов в магистратуру

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете объявлен набор в магистратуру. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В Институте бизнеса БГУ уже открыт прием документов и продлится он до 21 августа. На все факультеты БГУ набор пройдет с 9.00 до 15.00 с 28 июня по 2 июля и 5 июля.

В конкурсе на поступление для получения высшего образования II ступени могут принимать участие лица, получившие высшее образование I ступени, подтвержденное соответствующим документом об образовании. Вступительные испытания организуют с 6 по 8 июля, в Институт бизнеса БГУ - с 23 по 26 августа.

Сроки обучения по специальностям магистратуры БГУ: в очной (дневной) форме обучения - 1 год, 1 год и 8 месяцев; в очной (вечерней) и заочной формах обучения - 1,5 и 2 года.

В 2021 году в БГУ планируется прием по 48 специальностям. Это 77 профилизаций, 30 из которых преподаются на английском языке.

Специальности и профилизации в БГУ постоянно актуализируются. С 2021/2022 учебного года открыт набор на новую специальность "регионоведение" с профилизацией "Страны и регионы Нового Шелкового пути" на историческом факультете. На юридическом факультете подготовка магистрантов будет осуществляться по профилизациям "Право региональной интеграции, международной торговли и финансов" и "Разрешение споров в экономической сфере", на факультете международных отношений для иностранных обучающихся - по профилизации "Международное киберправо".

С порядком приема в магистратуру БГУ можно ознакомиться на сайте вуза.-0-