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Общество
06 апреля 2021, 10:03

БГУ планирует расширить с Узбекистаном совместные образовательные программы

Фото БГУ
Фото БГУ

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ планирует расширить с Узбекистаном линейку совместных образовательных программ. Эта тема стала ключевой во время посещения делегацией БГУ во главе с ректором Андреем Королем Ташкентского государственного университета востоковедения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Состоялась встреча с ректором Гулчехрой Рихсиевой для обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества. С этим вузом с 2019 года ведется совместное обучение узбекских студентов по специальности "восточная (китайская) филология". В настоящее время подготовку проходят девять студентов", - рассказали в БГУ.

Стороны предметно рассмотрели тему перспективных образовательных программ и отметили востребованность специальностей с IT-компонентом. Узбекских коллег заинтересовал опыт БГУ в подготовке специалистов для IT-отрасли, а также развитие междисциплинарных специальностей. Была поддержана инициатива совместной подготовки студентов в области компьютерной лингвистики. Также участники встречи рассмотрели возможности реализации молодежных стартап-проектов, детально обсудили вопросы прохождения стажировок в белорусском вузе. В ближайшее время стороны проработают данные предложения для дальнейшей реализации.

Визит в Ташкентский государственный университет востоковедения состоялся в рамках официального визита делегации БГУ в Узбекистан с целью развития межвузовского сотрудничества. Программа включает многочисленные встречи с руководством ряда учреждений, подписание соглашений о сотрудничестве. В ближайшее время делегация БГУ посетит Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы имени Алишера Навои, Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкентский государственный юридический университет, Самаркандский государственный университет.-0-

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