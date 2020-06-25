БГУ подготовил виртуальную выставку о знаковых личностях Беларуси

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виртуальная выставка "Беларусь и БГУ: знаковые биографии" начала работу 25 июня. Она приурочена к главному государственному событию этого года - президентским выборам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

На выставке представлены основные достижения, наиболее знаковые бренды, историко-культурное наследие страны. "Ключевой в экспозиции стала книжная выставка о личностях, внесших значительный вклад в развитие образования, науки, культуры, искусства, архитектуры, космоса, литературы, спорта. Всего рассказывается о более чем 150 известных белорусских деятелях, из которых свыше 40 в разные времена являлись сотрудниками БГУ. На виртуальных стеллажах размещено более 200 книг из фонда Фундаментальной библиотеки БГУ, изданных с середины XX до начала XXI века", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, впервые продемонстрированы две книги из пятитомного собрания к 100-летнему юбилею БГУ "Интеллектуальная элита Беларуси. Основоположники белорусской науки и высшего образования". "В этой университетской серии содержится информация об основателях БГУ, выдающихся ученых, педагогах, стоявших у истоков формирования национальной образовательной системы и причастных к появлению десятков отечественных университетов, научных школ, передовых профессиональных сфер Беларуси. Через призму их личностей показаны особенности всех периодов становления и современное состояние высшей школы и науки страны", - отметили в вузе.

Организаторами виртуальной выставки являются Фундаментальная библиотека и Союз женщин БГУ, а также первичная организация РОО "Белая Русь" вуза.-0-