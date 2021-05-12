БГУ проведет цикл мероприятий к Международному дню семей

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя семьи стартует сегодня в БГУ. Приурочена она к празднованию Международного дня семей, который ежегодно отмечается 15 мая, а также объявленному в нашей стране Году народного единства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Программа включает около 20 разных по формату и жанру тематических мероприятий, которые пройдут в онлайн и офлайн-формате. Организуются акции с целью популяризации семейных ценностей, формирования культуры отношений и осознанного родительства. Планируется, что участниками недельных событий станут студенты и преподаватели всех факультетов БГУ.

В список мероприятий войдут фотовыставки, квесты, арт-терапевтические и практические занятия, тренинги, психологические консультации и диагностики и другое.

Откроет тематическую неделю квест "Испытание семьей". Участникам предложат пройти маршрут с пикетами и выполнить задания по развитию важных для семейной жизни навыков. Познакомиться с различными моделями семейного устройства, оценить их сильные и слабые стороны можно будет посетив психологическую гостиную "Все семьи счастливы одинаково".

В ходе практических занятий "Семья в сердце" и "Семейные ценности" студентов обучат эффективным способам преодоления негативных эмоций и правильному проявлению заботы, поддержки, благодарности и любви.

Благодаря психологической диагностике "Ролевые ожидания и притязания в браке" молодые люди определят свои предпочтения в распределении семейных функций. Кроме того, на протяжении недели с 9.00 до 17.00 специалисты "Консультационного центра" (пр. Дзержинского, 87, каб. 224) окажут профессиональную помощь по вопросам выполнения супружеских и родительских ролей, правильного распределения семейных обязанностей. Также организуется онлайн-опрос "Мировоззрение современного студента о вопросах семьи и брака", который развернется на площадке социальной сети "ВКонтакте".

Завершится неделя 15 мая социально-направленной акцией "Семейные ценности", где через цитаты о семье известных деятелей состоится обсуждение взаимоотношений супругов и родителей.

Организаторами мероприятия выступают психологическая служба и первичная профсоюзная организация работников БГУ. С программой Недели семьи можно ознакомиться на сайте психологической службы БГУ.-0-