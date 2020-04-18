БГУ рассматривает возможность проведения аттестации студентов онлайн

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ рассматривает возможность проведения аттестации студентов в онлайн-режиме, сообщила проректор по учебной работе и образовательным инновациям Оксана Здрок, отвечая на вопросы студентов во время проекта "#НЕвопрос" в социальных сетях, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Конечно, мы следим за развитием эпидситуации и прогнозируем, как будем себя вести. Есть различные варианты, они прорабатываются, и ближе к сессии мы определимся. Пока в договорах преподавателей оговорено, что они могут работать до 31 мая в режиме дистанционного труда", - сказала Оксана Здрок.

По ее словам, БГУ проанализировал опыт других государств в проведении аттестации в онлайн-режиме. "Есть схемы, которые позволяют провести эту аттестацию качественно, на должном уровне. Поэтому если возникнет необходимость в применении этих вариантов, все это, конечно, будет доведено до студентов и преподавателей", - отметила проректор.-0-