8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ реализует проект по повышению качества медицинского образования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Инициатива "Определение инструментов и целей экспертной оценки для медицинского образования (здравоохранения)" будет выполнена по программе "Эразмус+". Ее участниками являются 14 вузов Беларуси, Грузии, Молдовы, Казахстана, Таджикистана, Болгарии, Литвы. Беларусь представляют МГЭИ имени А.Д.Сахарова БГУ и Гродненский государственный медицинский университет. Координатором проекта выступает Международный университет Батуми (Грузия).

Проект направлен на повышение качества медицинского образования в странах-партнерах. Представители вузов-участников проанализируют учебные программы и опыт подготовки будущих врачей в своих и европейских странах, разработают единую устойчивую систему экспертной оценки образовательного процесса. Итогом станет создание межнационального совета по экспертной оценке учебных программ и процессов. В него войдут профильные специалисты в области клинической медицины, здравоохранения и социальных наук, реабилитации и парамедицинских дисциплин, а также эксперты по академическим и административным вопросам медицинского образования. Совет продолжит функционировать после завершения проекта в качестве авторитетного международного рецензента для научных работ и учебных пособий.

Планируется также издание ежегодного научно-практического журнала "Экспертная оценка в медицинском образовании для Восточной Европы и Центральной Азии (ЭКОМЕД-ВЕЦА)", предназначенного для преподавателей. В нем будут опубликованы исследования, методические разработки и учебные комплексы. Это позволит сравнивать и совершенствовать образовательные подходы в разных странах.

Реализация данной программы поспособствует интернационализации вузов и развитию педагогического потенциала преподавателей.-0-