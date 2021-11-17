БГУ стал чемпионом среди вузов Беларуси по итогам международной олимпиады "IT-Планета"

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ признан чемпионом среди вузов Беларуси по итогам XIII Международной олимпиады в сфере информационных технологий "IT-Планета 2020/21". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Данный титул университет завоевал среди более 20 отечественных вузов за показательные выступления студентов ФПМИ в финале одного из самых масштабных IT-соревнований России. Также чемпионство определилось среди остальных стран-участниц. Финал мероприятия проходил с 12 по 15 ноября в онлайн-формате.

Во время олимпиады были разыграны награды конкурсов различной IT-направленности: "Робототехника", "Сетевые технологии", "Программирование", "Веб-дизайн", "Разработка мобильных приложений", "3D-моделирование", "Базы данных", Data science, "Искусственный интеллект" и "Виртуальная реальность".

Абсолютным победителем в "Робофабрике" в номинации "Изделие" стал третьекурсник БГУ Данила Елисеев с проектом "3D-принтер мини". Второе место в конкурсе "Лучший свободный диплом" с проектом "Реализация ограничения доступа к личным данным для приложения под платформу Android" завоевал четверокурсник БГУ Михаил Басанец. Также в нынешнем году от БГУ был впервые заявлен социально ориентированный проект в конкурсе "Неограниченные возможности". Здесь лучшими признаны выпускники Мария Пестрак, Сергей Дорошевич и Владимир Ульяницкий за мобильное приложение для обучения глухонемых водителей Surdo (для перевода устной речи в анимацию жестов). Кроме того, молодые разработчики удостоены второго места по итогам конкурса "Разработка мобильных приложений".

Руководителем ребят выступила старший преподаватель кафедры многопроцессорных систем и сетей ФПМИ Анастасия Гусейнова.

Финал олимпиады объединил более 400 IТ-специалистов из 160 вузов Беларуси, России, Украины, Армении и Казахстана. Всего в отборочных этапах соревновались более 17 500 участников.

Организатором международного турнира является Автономная некоммерческая организация "Центр развития инновационных технологий "IТ-Планета". Соревнование направлено на выявление и поддержку способных студентов и молодых специалистов в области информационных технологий.-0-