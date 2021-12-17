БГУ улучшил свои позиции в рейтинге ведущих университетов Европы и Средней Азии

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет улучшил свои позиции в рейтинге ведущих вузов стран Европы и Средней Азии (QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings), сообщили БЕЛТА в пресс-службе высшего учебного заведения.

Новую версию рейтинга опубликовали 15 декабря. В ней БГУ расположился на 22-м месте, поднявшись с 25-й позиции. "Этот показатель, по данным на 2020/2021 учебный год, достиг самого высокого значения по стране. Повышение в рейтинге стало возможным благодаря росту репутации ведущего вуза в международном пространстве и его популярности среди иностранных граждан", - отметили в пресс-службе.

На сегодняшний день в БГУ обучаются более 4 тыс. иностранных граждан из более 60 стран. Такая цифра достигнута в том числе за счет увеличения количества образовательных программ на английском языке.

Помимо БГУ из белорусских вузов в топ-100 QS EECA University Rankings также представлен БНТУ (82-я позиция). Другие университеты нашей страны заняли следующие места: БГУИР - 129, БРУ - 186 , ГрГУ им. Я. Купалы - 199, БГТУ - 201-210, ВГУ им. П. Машерова и ГГУ им. Ф.Скорины расположились в диапазоне 251-300.

Лидером рейтинга стал Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Второе место занял Карлов университет (Чехия), третье - Санкт-Петербургский государственный университет. Всего в рейтинге представлено 450 лучших вузов стран Европы и Средней Азии.

Региональный рейтинг университетов QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings ежегодно составляется глобальным научно-исследовательским консультационным центром QS Quacquarelli Symonds.-0-