БГУ вошел в список номинантов на премию Times Higher Education Awards 2021

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ в числе участников международного проекта COMPASS включен в шорт-лист номинации "Международная коллаборация года" премии Times Higher Education (THE) Awards 2021. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"В Великобритании ее неофициально называют "Оскар в высшем образовании". Попадание в шорт-лист уже является знаком качества международной деятельности вузов-участников совместных проектов", - рассказали в пресс-службе.

Головным университетом проекта выступает Кентский (Великобритания), а его партнерами Кембриджский университет, Университет АДА (Азербайджанская дипломатическая академия, Азербайджан), БГУ (Беларусь), Таджикский национальный университет (Таджикистан) и Университет мировой экономики и дипломатии (Узбекистан).

Инициатива COMPASS реализуется с 2018 года и направлена на развитие устойчивого образовательного и научно-исследовательского потенциала в условиях внешних воздействий. Проект способствует совершенствованию международного академического сотрудничества путем взаимодействия политиков, практиков и ведущих ученых Центральной Евразии, Великобритании и Европы. С момента запуска COMPASS его участниками выпущено девять монографий и сборников, шесть специальных выпусков рецензируемых журналов, более 100 журнальных статей и аналитических обзоров. Материалы изданы на английском и русском языках на темы международных отношений, политологии, социологии, миграции, устойчивости, культурной дипломатии, региональной безопасности. При поддержке участников COMPASS от БГУ были организованы крупные международные форумы и конференции, школы молодых исследователей, а также разработаны учебные программы и дисциплины. В частности, в нынешнем году при содействии проекта на историческом факультете БГУ открыта новая специальность "Регионоведение".

Всего премия THE Awards 2021 включает 20 номинаций. В категории "Международная коллаборация года" помимо участников проекта COMPASS находится еще пять номинантов на премию. Победителей THE Awards 2021 объявят 25 ноября в рамках торжественной церемонии в Лондоне.

Премия THE Awards проводится на протяжении 17 лет лондонским журналом Times Higher в различных номинациях. Среди них "Университет года", "Международная коллаборация года", "Бизнес-школа года", "Выдающийся вклад в равенство, разнообразие и инклюзивность", "Выдающаяся поддержка студентов", "Технологическая или цифровая инновация года". Ранее премия учреждалась среди вузов Великобритании, а в нынешнем году к ней присоединились и университеты Ирландии.-0-