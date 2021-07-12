БГУ запустил проект "100 лет - 100 фото"

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ реализует проект "100 лет - 100 фото": в этом году свой вековой юбилей празднуют университет и Фундаментальная библиотека вуза. Об этом БЕЛТА сообщили в БГУ.

Идея - показать через историческую онлайн-фотогалерею становление и современность одной из старейших вузовских библиотек Беларуси. В начале XX века она обеспечивала образовательный процесс в БГУ и в целом в стране, стала основоположницей национальной библиотечной сети. В 1926 году на ее базе создали Белорусскую государственную библиотеку, известную ныне как Национальная библиотека Беларуси.

Фотогалерея оформлена в хронологическом порядке и структурно поделена на периоды: 1921-1960, 1961-1990, 1991-2021. Эти временные указатели отражают основные вехи развития библиотеки. В начале 1960 года она переехала из корпуса факультета географии и геоинформатики в главный корпус БГУ, с 1990-х стали внедряться современные информационные технологии библиотечной отрасли.

На фото запечатлены знаменательные события, сотрудники и посетители учреждения. Например, первый снимок датируется 1934 годом. Он отражает работу библиотекаря и обслуживание посетителей. На фото 1983 года можно увидеть торжественное открытие читального зала географических наук, а в 1978 году запечатлена встреча с народным писателем Беларуси Янкой Брылем. В современной части можно увидеть посещение Фундаментальной библиотеки заместителем председателя КНР Ван Цишанем в 2018 году, а в 2021-м - установку уникального книжного сканера. Под каждым фото размещено подробное описание.

Созданием и наполнением фотогалереи занимались сотрудники отдела автоматизации библиотечных процессов Фундаментальной библиотеки БГУ. Все материалы взяты и оцифрованы из архивов и памятных альбомов университета, а также из личных коллекций сотрудников.

В настоящее время библиотека хранит почти 2 млн томов фонда отечественной и зарубежной литературы, обслуживает более 25 тыс. пользователей, ежегодно осуществляет свыше 1,5 млн книговыдач и обращений к электронным информационным ресурсам. Согласно международному рейтингу Transparent Ranking of Repositories, Электронная библиотека БГУ входит в тройку лучших университетских репозиториев в мире.-0-