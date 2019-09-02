БГУФК имеет прекрасную базу для подготовки высококвалифицированных специалистов - Ковальчук

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет физической культуры имеет прекрасную базу для подготовки высококвалифицированных специалистов. Об этом сегодня во время торжественной церемонии, посвященной началу нового учебного года, в главном спортивном университете страны заявил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава спортивного ведомства отметил, что БГУФК имеет славные традиции и историю. В разное время студентами этого вуза были известные спортсмены, среди которых олимпийские чемпионы Александр Медведь, Елена Белова, Екатерина Карстен.

"У Белорусского государственного университета физической культуры и спорта есть прекрасная спортивная и учебная базы для подготовки высококвалифицированных кадров. Государство уделяет огромное внимание спорту, и мы должны оказанное доверие оправдать", - сказал Сергей Ковальчук.

В беседе с журналистами министр отметил, что наиболее злободневным вопросом отрасли является подготовка хороших тренеров. По его словам, базис сегодня - это дети, поэтому важно уже на начальном этапе вложить необходимую и правильную информацию, поддержать, не отбить желание заниматься.

"БГУФК - это единственный профильный спортивный университет в Беларуси. В Европе наша страна достойно держится в середине среди всех спортивных держав, но нам этого недостаточно, есть амбиции, и мы должны двигаться вперед", - добавил глава Минспорта.-0-