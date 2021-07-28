БГУИР поднялся на 307 позиций в мировом рейтинге университетов Webometrics

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В летнем рейтинге Webometrics Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники поднялся на 307 позиций и вошел в 10% лучших мировых университетов, заняв в мировом рейтинге 3279-ю позицию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Всего в общий рейтинг включены более 31 тыс. мировых университетов, среди которых 57 учреждений образования Беларуси.

В мировых рейтингах БГУИР входит в тройку национальных лидеров в QS, занимая позицию "1001-1200", в Impact Rankings вуз находится в позиции "1001+".-0-

БНТУ поднялся в мировом рейтинге университетов Webometrics