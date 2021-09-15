Библиотеки помогают хранить накопленные человечеством знания - Шумилин

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Библиотеки помогают хранить накопленные человечеством знания. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, который сегодня поздравил коллектив Республиканской научно-технической библиотеки с профессиональным праздником, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Александр Шумилин пожелал успехов в труде, новых свершений и неиссякаемой энергии, здоровья и благополучия. "День библиотек - это не только профессиональный праздник, это еще и признание важности вашей профессии. Возможно, работа библиотекаря не так заметна, как труд врача или учителя, и не так отчетливо виден конечный результат работы, как, например, у строителей. Но влияние, которое оказывает на общество работа библиотек и людей, в них работающих, неоценимо. Благодаря вашей работе мы сегодня имеем практически все известные исторические сведения из прошлых эпох, а также знания, накопленные человечеством", - сказал он.

До конца 2021 года в Республиканской научно-технической библиотеке официально откроется новый читальный зал, объединяющий три коллекции научно-технической литературы: дореволюционной (до 1917 года), довоенной (1917-1941) и военного времени (1941-1945). В нем будет представлено более 1100 документов. Это будет уже шестой читальный зал. Все они специализируются по отдельным видам изданий: научно-технической, патентной, технических нормативных правовых актов, периодической литературы, устойчивого развития.

Александр Шумилин также отметил, что, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, Республиканская научно-техническая библиотека демонстрирует хорошие показатели в своей работе. Так, с начала года РНТБ обслужила более 255 тыс. пользователей, которым было предоставлено более 1 млн документов из фондов библиотеки и ее областных филиалов. За восемь месяцев текущего года по запросам предприятий и организаций республики было осуществлено более 240 информационно-тематических поисков необходимой им научно-технической информации. "Это стало возможным благодаря активному использованию новых информационных технологий и оперативной организации удаленного обслуживания", - подчеркнул председатель ГКНТ.-0-