БИСИ проведет 22 сентября международный экспертный семинар на тему "поворота в Азию"

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский институт стратегических исследований 22 сентября проведет международный экспертный семинар-дискуссию на тему "поворота в Азию", сообщили БЕЛТА в БИСИ.

В мероприятии, которое пройдет в гибридном формате, ожидается участие ведущих экспертов МИД, Минэкономики, Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен, БелТПП, Банка развития, Агентства внешнеэкономической деятельности, Республиканской конфедерации предпринимательства, БГУ, БГЭУ, Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Предусмотрены также выступления зарубежных экспертов. Подведомственными предприятиями будет массово представлено Министерство промышленности.

Целью мероприятия в БИСИ назвали обсуждение путей продвижения национальных интересов в целевых странах дальней дуги, в том числе на уровне носителей бизнес-интересов.

"При этом обсудить планируется как концептуальные, так и практические аспекты "поворота в Азию". Важным итогом проведения семинара станет создание на площадке БИСИ постоянно действующей дискуссионной тематической экспертной платформы - своеобразного клуба единомышленников", - рассказали в институте.-0-