Есть идея, которую можно монетизировать? Не знаете, с чего начать? Конечно, с регистрации бизнеса. Новый сервис Белинвестбанка поможет вам с юридическим оформлением документов, превратив идею в начинающую компанию. И все это бесплатно, не выходя из дома, с помощью онлайн-сервиса "BitOffice" на сайте Белинвестбанка. Готовы? Тогда на старт!

4 шага навстречу бизнесy

У вас есть желание создать свою компанию, но совершенно нет времени на бумажную рутинную работу. Вы хотите оформить все быстро, но не знаете, как. Начинающий бизнес требует денежных вливаний, а у вас на счету каждый рубль. Белинвестбанк предлагает воспользоваться услугами виртуального помощника для регистрации вашего дела. "BitOffice" – новый онлайн-сервис для регистрации вашего бизнеса начал работу.

Чтобы активизировать процесс регистрации вашей компании, пройдите по ссылке или зайдите на сайт Белинвестбанка в раздел "Бизнес". Специальный баннер "Регистрация бизнеса" переведет вас на сервис "BitOffice". Всего 4 шага – и вы у цели!

1 шаг. Выберите правовой статус будущей компании (ИП, ЧУП, ООО) и заполните анкету в режиме онлайн: введите паспортные данные, вид деятельности, адрес и название создаваемой фирмы.

2 шаг. В течение нескольких секунд мы вышлем необходимые документы на указанную вами электронную почту. Для регистрации компании их будет всего два: заявление о регистрации и устав. В качестве бонуса вы получите решение учредителей, приказ о вступлении в должность директора, трудовой контракт с руководителем, анкету учредителя – физического лица и другие не менее важные для вашей будущей деятельности документы.

Кроме того, вы получите инструкцию-шпаргалку, которая подробно расскажет вам о дальнейших действиях, вплоть до открытия счета.

3 шаг. Распечатайте полученные документы, оплатите госпошлину и подайте весь пакет документов для регистрации в исполком.

4 шаг. Выбирайте Белинвестбанк для обслуживания и открывайте счет.

Белинвестбанк приглашает начинающие компании провести бесплатный тест-драйв отношений "банк – стартап – бизнес"!

В Белинвестбанке стартапы не платят! Мы создали для вас специальные пакеты обслуживания – "ИП Стартап" . Для начинающего бизнеса, где каждая копейка на счету, – это крайне важно.

Какие еще бонусы вы получите?

Особые условия по расчетно-кассовому обслуживанию банк предлагает и женщинам-предпринимательницам – для бизнес-леди созданы специальные пакеты обслуживания "Успешная" и "ИП-Успешная" .

Кроме того, в Белинвестбанке вас ждет много других удобных сервисов, продуктов и услуг:

- Сервис "BIB-контрагент" , который в режиме онлайн предоставляет возможность проверить благонадежность своих потенциальных и существующих партнеров в Республике Беларусь, Российской Федерации, Украине.

- Online-информирование – это пульсометр для бизнеса, услуга дистанционного информирования по вашим счетам в режиме реального времени.

- Бесплатное дистанционное обслуживание: Мобильный банкинг, Интернет-банкинг, электронная торгово-информационная площадка.

- Срочные депозиты для бизнеса, которые обеспечат вам гарантию дополнительного стабильного дохода и сохранность денежных средств.

- Выгодные кредиты для бизнеса на текущую деятельность и на инвестиционные цели.

Появились или остались вопросы? Предлагаем вам получить более подробную информацию о продуктах и услугах банка в Контакт-центре по телефонам 146 или +375 17 239 02 39.

Шагай по бизнес-лестнице вместе с Белинвестбанком!

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