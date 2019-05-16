Есть идея, которую можно монетизировать? Не знаете, с чего начать? Конечно, с регистрации бизнеса. Новый сервис Белинвестбанка поможет вам с юридическим оформлением документов, превратив идею в начинающую компанию. И все это бесплатно, не выходя из дома, с помощью онлайн-сервиса "BitOffice" на сайте Белинвестбанка. Готовы? Тогда на старт!
У вас есть желание создать свою компанию, но совершенно нет времени на бумажную рутинную работу. Вы хотите оформить все быстро, но не знаете, как. Начинающий бизнес требует денежных вливаний, а у вас на счету каждый рубль. Белинвестбанк предлагает воспользоваться услугами виртуального помощника для регистрации вашего дела. "BitOffice" – новый онлайн-сервис для регистрации вашего бизнеса начал работу.
Чтобы активизировать процесс регистрации вашей компании, пройдите
1 шаг. Выберите правовой статус будущей компании (ИП, ЧУП, ООО) и заполните анкету в режиме онлайн: введите паспортные данные, вид деятельности, адрес и название создаваемой фирмы.
2 шаг. В течение нескольких секунд мы вышлем необходимые документы на указанную вами электронную почту. Для регистрации компании их будет всего два: заявление о регистрации и устав. В качестве бонуса вы получите решение учредителей, приказ о вступлении в должность директора, трудовой контракт с руководителем, анкету учредителя – физического лица и другие не менее важные для вашей будущей деятельности документы.
Кроме того, вы получите инструкцию-шпаргалку, которая подробно расскажет вам о дальнейших действиях, вплоть до открытия счета.
3 шаг. Распечатайте полученные документы, оплатите госпошлину и подайте весь пакет документов для регистрации в исполком.
4 шаг. Выбирайте Белинвестбанк для обслуживания и открывайте счет.
В Белинвестбанке стартапы не платят! Мы создали для вас специальные пакеты обслуживания –
Особые условия по расчетно-кассовому обслуживанию банк предлагает и женщинам-предпринимательницам – для бизнес-леди созданы специальные пакеты обслуживания
Кроме того, в Белинвестбанке вас ждет много других удобных сервисов, продуктов и услуг:
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- Бесплатное дистанционное обслуживание: Мобильный банкинг, Интернет-банкинг, электронная торгово-информационная площадка.
- Срочные депозиты для бизнеса, которые обеспечат вам гарантию дополнительного стабильного дохода и сохранность денежных средств.
- Выгодные кредиты для бизнеса на текущую деятельность и на инвестиционные цели.
Появились или остались вопросы? Предлагаем вам получить более подробную информацию о продуктах и услугах банка в
Шагай по бизнес-лестнице вместе с Белинвестбанком!
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