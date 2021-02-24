Благодарность от потомков: в День защитников Отечества "Евроопт" поздравил ветеранов

В День защитников Отечества особенно важно поздравить тех, кто в реальных боях встретил нашествие врага, кто выполнял свой воинский долг под пулями, снарядами и бомбами противника. Немного их осталось, израненных и постаревших. И тем ценнее для них наше внимание.

В знаковый день 23 февраля торговая сеть "Евроопт" оказала материальную помощь Николаевщинскому дому-интернату для престарелых и инвалидов и Брестской областной клинической больнице, где проживают и проходят лечение ветераны. Такие акции уже стали для компании традиционными – крупнейший белорусский ретейлер считает своим долгом помочь тем, кто в этом нуждается.

В доме-интернате в деревне Николаевщина Столбцовского района проживает около 300 человек, и гостей из "Евроопта" здесь принимали с большим радушием.

Валентина Атрушкевич, директор Николаевщинского дома-интерната

– Мы помним и чтим доблесть и отвагу героев Великой Отечественной войны. Поэтому сегодня мы поздравляем наших ветеранов с праздником. И искренне благодарны за поддержку и внимание со стороны торговой сети "Евроопт", – подчеркнула директор Николаевщинского дома-интерната Валентина Атрушкевич.

Старшему жителю дома – 94 года, и у каждого своя удивительная история жизни!

Также помощь оказана Брестской областной клинической больнице, где есть палаты повышенной комфортности для лечения инвалидов и ветеранов войны. Медики сегодня на передовой, и "Евроопт" уже не раз помогал учреждениям здравоохранения различным оборудованием.

Вячеслав Гавриленко, заместитель главного врача по медицинской части Брестской областной клинической больницы

– Очень приятно, что традиция спонсорской помощи продолжается. Тем более что людям в этом возрасте самое важное – это даже не материальные блага, а внимание, когда они понимают, что их ценят, – подчеркнул Вячеслав Гавриленко, заместитель главного врача по медицинской части.

Егор Хрусталев: "За прошедший год "Евроопт" оказал благотворительную и спонсорскую помощь на сумму более 7 миллионов рублей"

Руководитель пресс-службы торговой сети "Евроопт" Егор Хрусталев, комментируя оказанную благотворительную помощь, подчеркнул:

– Сегодняшний визит – это знак благодарности и уважения нашим бабушкам и дедушкам в такой важный для них день! И вместе с тем это часть нашей общей благотворительной деятельности. Только за прошедший год "Евроопт" оказал помощь на сумму более 7 миллионов рублей. Мы стараемся всегда помогать людям с ограниченными возможностями, детям-сиротам, ветеранам, оказываем поддержку медицинским, образовательным и спортивным учреждениям. Это позиция руководства нашей компании и всего нашего большого коллектива!

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