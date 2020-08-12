Благоразумие и мудрость должны быть в основе развития общества - представитель БСЖ

12 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Благоразумие и мудрость, стремление к мирному урегулированию всех вопросов должны быть в основе развития общества. Такую точку зрения выразила корреспонденту БЕЛТА председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин Жанна Романович.

"Страна - это как семья, женщины сами строят свое будущее в стране, создают и укрепляют свои семьи. И в стране, и в семье должны быть хорошие условия для рождения и воспитания детей, для мирного созидания и развития. Однозначно можно сказать, что в Беларуси сделано очень многое для семей и детей", - отметила Жанна Романович.

Она выразила недоумение, что те, кто провоцирует разного рода акции и беспорядки, втягивают в них подростков. Это недопустимо, подчеркнула Жанна Романович.

Представитель Белорусского союза женщин заявила: "Мы, матери, за мирное будущее и спокойную жизнь для своих семей, для своих детей". -0-

Призываю ценить возможность жить и любить под мирным небом - мама двоих сыновей "Хотелось бы, чтобы каждый остановился и хорошенько подумал: во имя чего он преступает закон, рискует собственной свободой и благополучием, а также окружающих", - отметила жительница Минска Наталья Авдеева.

Участники уличных беспорядков мешают спокойной жизни людей - мама пятерых детей из Минска Многодетная мама возмутилась и шумом из-за сигналящих автомобилистов, которые не дают отдыхать вечером и ночью, не дают спать детям.