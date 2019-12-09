Благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская благотворительная акция "Наши дети" стартовала сегодня в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

По традиции в день старта акции в центре открылась республиканская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества учащихся "Калядная зорка". Цель проекта - развитие и популяризация декоративно-прикладного творчества, выявление и поддержка юных талантов, сохранение и развитие национальных традиций. Участниками проекта являются учащиеся объединений по интересам изобразительного и декоративно-прикладного творчества учреждений дополнительного образования детей и молодежи и иных учреждений образования в возрасте от 8 до 16 лет.

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В новогодние дни в Беларуси без внимания не останется ни один ребенок - Кадлубай "Мы даем старт благотворительной акции "Наши дети". Самый главный ее посыл, чтобы без внимания в Беларуси не остался ни один ребенок, чтобы эта акция дошла в каждое учреждение, в каждый дом", - рассказал заместитель министра образования Александр Кадлубай.