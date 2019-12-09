Благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская благотворительная акция "Наши дети" стартовала сегодня в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
По традиции в день старта акции в центре открылась республиканская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества учащихся "Калядная зорка". Цель проекта - развитие и популяризация декоративно-прикладного творчества, выявление и поддержка юных талантов, сохранение и развитие национальных традиций. Участниками проекта являются учащиеся объединений по интересам изобразительного и декоративно-прикладного творчества учреждений дополнительного образования детей и молодежи и иных учреждений образования в возрасте от 8 до 16 лет.
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