Благотворительная акция "Наши сердца - детям" стартует в Беларуси 13 декабря

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский детский фонд и Государственный литературный музей Янки Купалы приглашают 50 детей-сирот из детских домов семейного типа Могилевской и Витебской областей, юных минчан из приемных, многодетных семей 13 декабря на большой благотворительный праздник "Калядки в Купаловом доме", сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора Белорусского детского фонда Ирина Чернякова.

Накануне Нового года и Рождества Белорусский детский фонд в 28-й раз проводит благотворительную акцию "Наши сердца - детям", которая проходит в рамках республиканской акции "Наши дети". "Праздник в Государственном литературном музее Янки Купалы откроет череду добрых дел фонда по всей стране. Приезд ребят в Минск, а также возможность принять участие в интересном празднике, с необычным сюжетом станет незабываемым событием в жизни детей, для которых сотрудники музея Янки Купалы подготовили оригинальную авторскую программу. А еще на празднике ребята посмотрят кукольный спектакль "В поисках Снегурочки", сделают новогодние сувениры своими руками и, конечно, получат подарки от Деда Мороза", - рассказала Ирина Чернякова.

Кроме того, для 40 детей из детских домов семейного типа Могилевской и Витебской областей праздники продолжатся двухдневной экскурсионно-познавательной поездкой в Брест и поместье Деда Мороза в Беловежской пуще. "Ребята впервые в жизни смогут побывать в гостях у самого главного Деда Мороза страны, получить от него подарки, ознакомиться с музеем природы и посмотреть вольеры с животными. Детей также ждут экскурсии в Брестскую крепость и пешая по историческому центру, в Музей железнодорожной техники в Бресте", - отметила заместитель директора.

Акция Белорусского детского фонда "Наши сердца - детям" в Минске продлится в детских отделениях больниц Минска. Так, 19 декабря праздник будет организован в Республиканском детском кардиологическом центре РНПЦ "Кардиология", 20 декабря планируется посетить детское ожоговое отделение городской клинической больницы скорой медицинской помощи, 26 декабря - детское отделение РНПЦ психического здоровья, 27 декабря - детское травматологическое отделение 6-й городской клинической больницы и другие. Благотворительные праздники для больных детей состоятся при участии волонтерского клуба "Слон" Белорусского государственного университета культуры и искусств, волонтерского клуба "Милосердие" Белорусского государственного педагогического университета, вокально-театральной студии "Ле-Мари". "Рождество - время радости, семейного тепла, подарков. Нам хочется, чтобы подарки, преподнесенные в эти волшебные праздники, остались в памяти детей не только сиюминутной радостью, а важным впечатлением в жизни", - подчеркнула Ирина Чернякова.-0-