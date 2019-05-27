Благотворительные "Европейские забеги" #velcombegom проходят в Витебской области вместе с эстафетой "Пламя мира"

Вместе с путешествием эстафеты "Пламя мира" по Витебской области продолжается и акция "Европейские забеги" #velcombegom. Это большой благотворительный проект в помощь детям — спортсменам с ограниченными возможностями, который в этом году стал настоящей парасоставляющей II Европейских игр. За 50 дней его участникам предстоит пробежать рекордные 200 000 километров в помощь детям — спортсменам с ограниченными возможностями. Общая сумма благотворительной помощи от компании velcom | A1 составит также рекордные 200 000 рублей.

На старте эстафеты "Пламя мира" 24 мая в Витебске прошел символический благотворительный забег – его участниками стали представители бегового сообщества SunRun Vitebsk, а также сотрудники компании velcom | A1. Они пробежали по маршруту эстафеты "Пламя мира" по центру Витебска, а все километры дистанции пошли в общий зачет благотворительного проекта "Европейские забеги" #velcombegom. В течение недели эстафета "Пламя мира", а вместе с ней и "Европейские забеги" посещают Полоцк, Новополоцк, ландшафтный заказник "Ельня", Глубокое и д. Мосар, Березинский заповедник и Оршу.

"Европейские забеги" проводятся в помощь детям — спортсменам с ограниченными возможностями, которые активно занимаются спортом и в будущем будут защищать честь нашей страны на международных соревнованиях. С 12 мая и до 20 июня первый этап акции проходит одновременно с эстафетой "Пламя мира". Второй этап будет проходить во время самих соревнований II Европейских игр с 21 по 30 июня. Каждый, кто хочет помочь детям, может с 12 мая по 30 июня в любое удобное для себя время выходить на пробежки, фиксировать свои беговые результаты с помощью любого фитнес-приложения, установленного на смартфон, и делиться ими на своей странице в социальных сетях с хештегами #velcombegom, #A1 и #brightteam.

Благотворительную помощь в рамках акции "Европейские забеги" получат Республиканский центр олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и Гомельский областной центр олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Акция "Европейские забеги" проводится компанией velcom | A1 в партнерстве с фондом "Дирекция II Европейских игр 2019 года" при поддержке Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и Паралимпийского комитета Республики Беларусь.

Присоединиться к "Европейским забегам" могут все жители нашей страны и белорусы за рубежом, а также спортсмены, члены иностранных делегаций, болельщики и гости из стран — участниц II Европейских игр. Особенностью "Европейских забегов" станет то, что в общую копилку беговых километров будет включена дистанция эстафеты "Пламя мира", а также результаты всех легкоатлетических дистанций в рамках II Европейских игр.

"Дирекция II Европейских игр уже второй год поддерживает проект #velcombegom – в прошлом году мы принимали в нем участие, а в этом году выступаем партнерами. Акция "Европейские забеги" – это своеобразная парасоставляющая II Европейских игр, в которой может принять участие каждый житель Беларуси, каждый спортсмен — участник Игр или гость нашей страны. "Европейские забеги" — важная благотворительная инициатива, призванная помочь детям — спортсменам с ограниченными возможностями. А еще это заметный общественный проект для популяризации здорового образа жизни, бега и самой идеи благотворительности", – отметил заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов.

"Европейские забеги" #velcombegom в этом году пройдут в каждом регионе нашей страны вместе с этапами эстафеты "Пламя мира": 12 мая уже состоялся старт в Брестской области, 18 мая эстафета начала свое движение в Гродненском регионе. В Витебской области старт эстафеты прошел 24 мая, в Могилевской области эстафета стартует 30 мая, в Гомельской – 5 июня, а завершит программу массовых беговых мероприятий в рамках "Европейских забегов" Большой символический забег, который пройдет 20 июня в Парке Победы в Минске.

Принять участие в Большом символическом забеге смогут самые активные участники проекта #velcombegom – те, кто пробежит наибольшее количество километров в помощь детям, а также те, кто зафиксирует на своих страничках в социальных сетях самое большое количество проведенных индивидуальных забегов. Наиболее активные участники получат персональные приглашения на мероприятие 20 июня в Минске.

"Мы рады в партнерстве с Дирекцией II Европейских игр и при поддержке Министерства спорта и туризма, Паралимпийского комитета начать нашу крупнейшую благотворительную инициативу. В рамках II Европейских игр мы призываем всех белорусов и гостей нашей страны, всех спортсменов — участников Игр и членов зарубежных делегаций присоединиться к акции и пробежать в помощь детям — спортсменам с ограниченными возможностями. Верим, что бег с целью благотворительности сможет объединить всех, а все вместе мы сможем еще больше помочь детям", – заявил первый заместитель генерального директора компании velcom | A1 Николай Юшкевич.

Проект #velcombegom – благотворительная спортивная инициатива компании velcom | A1, направленная на помощь нуждающимся детям и детским медицинским учреждениям. Забеги #velcombegom проводятся ежегодно, начиная с 2015 года. #velcombegom является одной из наиболее масштабных социальных инициатив velcom | A1. По итогам прошлых благотворительных забегов финансовую помощь от компании на общую сумму более 500 000 рублей получили 16 детских медицинских учреждений из всех регионов Беларуси. Акция "Бегущие города" #velcombegom вошла в ТОП-3 лучших коммуникационных проектов Восточной Европы международной премии Eventiada IPRA Golden World Awards 2018.

Посмотреть, как прошло мероприятие в Витебске, можно по ссылке .

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