Благотворительные "Европейские забеги" #velcombegom стартовали в Гомельской области вместе с эстафетой "Пламя мира"

Уже 25 дней вместе с путешествием эстафеты "Пламя мира" по Беларуси проходят "Европейские забеги" #velcombegom. В Международный день бега 5 июня акция прошла в Гомеле. Это большой благотворительный проект в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями, который в этом году стал настоящей пара-составляющей II Европейских игр. А всего за 50 дней проекта его участникам предстоит пробежать рекордные 200 000 километров в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями. Общая сумма благотворительной помощи от компании velcom | A1 составит также рекордные 200 000 рублей.

На старте эстафеты "Пламя мира" 5 июня в Гомеле на набережной реки Сож прошел символический благотворительный забег. Его участниками стали представители местных беговых сообществ, спортсмены из Гомельского областного центра олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, а также сотрудники компании velcom | A1. Они пробежали вместе с факелоносцем эстафеты "Пламя мира" Ольгой Худенко, двукратным бронзовым призёром летних Олимпийских игр в байдарке-четвёрке, чемпионкой мира и Европы, многократной победительницей национальных первенств. Все километры дистанции пошли в общий зачет благотворительного проекта "Европейские забеги" #velcombegom. В течение недели эстафета "Пламя мира" посетит ОАО "Гомсельмаш", Жлобин, Мозырь, Туров и Национальный парк "Припятский".

"Европейские забеги" проводятся в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями, которые активно занимаются спортом и в будущем будут защищать честь нашей страны на международных соревнованиях. С 12 мая и до 20 июня первый этап акции проходит одновременно с эстафетой "Пламя мира". Второй этап будет проходить во время самих соревнований II Европейских игр с 21 по 30 июня. Каждый, кто хочет помочь детям, может по 30 июня в любое удобное для себя время выходить на пробежки, фиксировать свои беговые результаты при помощи любого фитнес-приложения, установленного на смартфон, и делиться ими на своей странице в социальных сетях с хештегами #velcombegom, #A1 и #brightteam.

Благотворительную помощь в рамках акции "Европейские забеги" получат Гомельский областной центр олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и Республиканский центр олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Акция "Европейские забеги" проводится компанией velcom | A1 в партнерстве с фондом "Дирекция II Европейских игр 2019 года" при поддержке Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и Паралимпийского комитета Республики Беларусь.

Присоединиться к "Европейским забегам" могут все жители нашей страны и белорусы за рубежом, а также спортсмены, члены иностранных делегаций, болельщики и гости из стран-участниц II Европейских игр. Особенностью "Европейских забегов" станет то, что в общую копилку беговых километров будет включена дистанция эстафеты "Пламя мира", а также результаты всех легкоатлетических дистанций в рамках II Европейских игр.

"Дирекция II Европейских игр уже второй год поддерживает проект #velcombegom – в прошлом году мы принимали в нем личное участие, а в этом году выступаем партнерами. Акция "Европейские забеги" – это своеобразная пара-составляющая II Европейских игр, в которой может принять участие каждый житель Беларуси, каждый спортсмен-участник Игр или гость нашей страны. "Европейские забеги" - важная благотворительная инициатива, призванная помочь детям-спортсменам с ограниченными возможностями. А еще это заметный общественный проект для популяризации здорового образа жизни, бега и самой идеи благотворительности", – отметил заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов.

"Европейские забеги" #velcombegom в этом году посетят каждый регион нашей страны вместе с этапами эстафеты "Пламя мира". Завершит программу массовых беговых мероприятий в рамках "Европейских забегов" Большой символический забег, который пройдет 20 июня в Парке Победы в Минске. Принять участие в нем смогут самые активные участники проекта #velcombegom – те, кто пробежит самое большое количество километров в помощь детям, а также те, кто зафиксирует на своих страничках в социальных сетях самое большое количество проведенных индивидуальных забегов. Самые активные участники получат персональные приглашения на мероприятие 20 июня в Минске.

"Мы рады в партнерстве с Дирекцией II Европейских игр и при поддержке Министерства спорта и туризма, Паралимпийского комитета начать нашу крупнейшую благотворительную инициативу. В рамках II Европейских игр мы зовем всех белорусов и гостей нашей страны, всех спортсменов-участников Игр и членов зарубежных делегаций присоединиться к акции и пробежать в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями. Мы верим, что бег с целью благотворительности сможет объединить всех, а все вместе мы сможем еще больше помочь детям", – заявил первый заместитель генерального директора компании velcom | A1 Николай Юшкевич.

Проект #velcombegom – благотворительная спортивная инициатива компании velcom | A1, направленная на помощь нуждающимся детям и детским медицинским учреждениям. Забеги #velcombegom проводятся ежегодно, начиная с 2015 года. Это одна из наиболее масштабных социальных инициатив velcom | A1. По итогам прошлых благотворительных забегов финансовую помощь от компании на общую сумму более 500 000 рублей получили 16 детских медицинских учреждений из всех регионов Беларуси. Акция "Бегущие города" #velcombegom вошла в ТОП-3 лучших коммуникационных проектов Восточной Европы международной премии Eventiada IPRA Golden World Awards 2018.

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