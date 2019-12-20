Благотворительный проект "Беларусбанк. Родительский дом" стал победителем конкурса в Киеве

Благотворительный проект "Беларусбанк". Родительский дом" стал победителем конкурса социальных проектов "Партнерство ради устойчивого развития 2019", организуемый локальной Сетью Глобального договора ООН в Украине. Церемония награждения победителей прошла в Osvitoria Hub в Киеве. Всего в этом году на конкурсе были представлены проекты более чем 45 компаний из Украины, Беларуси, Польши и Грузии.

Социальный проект крупнейшего банка нашей страны стал победителем в категории "Экономическое развитие". Победителей конкурса выбирало международное жюри из Швейцарии, Бразилии, Марокко, Нидерландов. Как отмечают сами организаторы, награда вручается компаниям, которые создали яркие и успешные проекты в области корпоративной социальной ответственности.

"Приятно осознавать, что наш социальный проект признан лучшим на международной арене. Эта высокая награда – заслуга всей нашей большой команды. А победы в таких значимых конкурсах содействуют продвижению не только бренда банка, но и Республики Беларусь в целом, — отметила заместитель председателя правления "Беларусбанка" Татьяна Михайловская.

По ее словам, роль семьи в воспитании подрастающего поколения невозможно переоценить. Очень важно, что руководством страны поставлена задача по преодолению социального сиротства. "В своих приоритетах Беларусбанк неизменно солидарен с государством, именно поэтому первым среди финансовых учреждений приступил к строительству коттеджей для детских домов семейного типа", – рассказала Татьяна Михайловская.

В рамках реализации социального проекта "Беларубанк" не ограничивается только строительством домов, не оставляет своих подопечных без внимания. Команда банка после передачи домов продолжает поддерживать семьи, участвует в воспитании и социализации детей, живущих в них.

Сегодня во главу угла крупнейший банк страны ставит корпоративную социальную ответственность, и любой проект оценивает с точки зрения принесенной обществу пользы.

Всего за время реализации благотворительного проекта банком передано 16 домов семейного типа. Коттеджи построены во всех областях Беларуси, в них проживает 150 детей. Очередной, семнадцатый, появится в Витебской области.

Справочно:

На республиканском конкурсе "Зубры экономики – 2019" за реализацию социально значимых благотворительных проектов "Мост в будущее" и "Родительский дом" банку вручена социальная премия "Горящее сердце".

Благотворительный проект "Родительский дом" также стал лучшим КСО-проектом номинации "Большое сердце" пятого юбилейного конкурса "Премия HR-бренд Беларусь 2018".

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