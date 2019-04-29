Благоустройство Монумента Дружбы в приграничье трех стран планируется завершить в начале мая

29 апреля, Добрушский район /Корр. БЕЛТА/. Благоустройство Монумента Дружбы в приграничье Беларуси, России и Украины планируется завершить в начале мая. Об этом сообщил журналистам директор Жлобинской ПМК-71 Владимир Бодиловский, передает корреспондент БЕЛТА.

Работы вышли на финишную прямую. По словам Владимира Бодиловского выполнено порядка 80% от запланированного. Всего организация должна освоить Br750 тыс. "Люди понимают, что им поручена ответственная работа, выполняют все на совесть. Работаем вахтовым методом весь световой день. Кроме того, осваивали работы на высоте с использование вышек и другой спецтехники", - уточнил руководитель.

Используются высококачественные материалы. "Кольцо" с барельефом, обрамляющее 23-метровые пилоны, обработано специальным составом, который, по словам специалистов, еще на многие годы продлит жизнь объекта.

В трехцветном исполнении уложена тротуарная плитка на подходах к памятному знаку. Ведущие к монументу со стороны Беларуси, России и Украины дорожки вымощены в стиле национальных орнаментов стран-соседок. На тротуарную славянскую "мозаику" понадобилось 3,2 тыс. кв.м плитки. Также заменено около 1 км бордюрного камня. Ступени, ведущие к монументу, и верхнюю площадку выкладывают специальной плиткой из гранита, добыча которого налажена на карьере в Глушкевичах Лельчицкого района.

Завершением масштабной работы станет озеленение на площади 5 тыс. кв.м.

"В кратчайшие сроки сделано даже больше, чем могли ожидать. Стелы-пилоны стали белоснежными. Белый - цвет мира и одухотворенности. Символично, что к наведению порядка приобщилась и молодежь", - рассказала начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Ирина Довгало.

Сегодня во время акции "Молодежь и члены БРСМ - в помощь строителям" к благоустройству присоединились волонтеры - члены районных организаций БРСМ, "Белой Руси", Красного Креста и профсоюзов. Некоторые из них не раз становились участниками мероприятий, которые проводились у границ Гомельской, Черниговской и Брянской областей. "Во время праздников здесь всегда ощущалась какая-то особая родственная атмосфера. Сюда съезжались практически все жители близлежащих городов и деревень. Впечатления, полученные здесь, до сих пор сохраняются", - вспоминает представитель районной организации "Белой Руси" Татьяна Алесич.

Много лет эти места становились центром притяжения молодежи трех родственных стран. В народе монумент называли "Три сестры" в честь Беларуси, России и Украины, которые ежегодно по очереди принимали гостей, организовывали запоминающиеся мероприятия, поддерживали в порядке место встречи. Здесь проходили встречи первых лиц трех государств, а также другие масштабные действа: приемы делегаций, подписание соглашений о сотрудничестве, творческие и спортивные состязания. В последний раз на этой территории международный фестиваль "Славянское единство" и молодежный лагерь "Дружба" встречали друзей в 2013 году. Знаковый объект с годами ветшал.

Как сообщалось, всего на ремонт Монумента Дружбы будет направлено Br2 млн. Масштабное обновление включает текущий ремонт самого объекта и благоустройство прилегающей территории. Проект благоустройства знакового места разработали сотрудники ОАО "Институт Гомельгражданпроект".

Задачу по приведению в надлежащее состояние знакового для трех стран объекта Президент Беларуси поставил в феврале.-0-