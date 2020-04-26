БНТУ переводит студентов с коронавирусом в общежитие №17

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БНТУ переводит студентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в общежитие №17, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В Минздраве напомнили, что ранее случаи коронавируса были зарегистрированы среди студентов БНТУ, проживающих в общежитии №6. После регистрации первого случая руководство университета приняло решение перевести студентов, которые здесь проживали, на дистанционную форму обучения. Плюс был введен запрет на посещение проживающих.

Затем для предупреждения распространения инфекции среди проживающих специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска реализовали комплекс противоэпидемических мероприятий. Они установили контактных лиц, тесно общавшихся с заболевшими, провели дезинфекцию в местах проживания студентов с коронавирусом и в местах общего пользования - душевых, санитарных узлах, на лестницах. Студентов обследовали врачи городской поликлиники №33. У контактных лиц также возьмут тесты на коронавирусную инфекцию.

В общежитии №6 созданы общие душевые, санитарные узлы, кухни, так что обеспечить здесь полную самоизоляцию невозможно. Поэтому руководство университета совместно с представителями санэпидслужбы решили перевести студентов, у которых подтверждена инфекция COVID-19 и заболевание протекает в бессимптомной легкой форме, в общежитие №17. Это общежитие блочного типа, здесь можно обеспечить условия для самоизоляции и минимизировать контакты. Если у кого-то из проживающих проявятся клинические признаки COVID-19, студент будет госпитализирован в учреждение здравоохранения

При подготовке к заселению студентов в общежитие №17 разработаны и реализованы необходимые противоэпидемические мероприятия: на некоторое время ввели запрет на посещение и выход студентов за пределы общежития, на первом этаже общежития организовали медицинский пост, питание также предполагается организовать централизовано.

В БНТУ подчеркнули: студенты, ранее проживавшие в общежитии №17, не останутся без места проживания. Они могут обратиться в студенческий городок для предоставления мест в других общежитиях университета.-0-