БНТУ собирает интересные факты из своей 100-летней истории

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский национальный технический университет собирает интересные факты из своей 100-летней истории, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.

"В нынешнем году у БНТУ большой юбилей - 100 лет. Чтобы сделать это событие более ярким и запоминающимся, мы собираем малоизвестные факты об истории университета, его преподавателях и студентах, фотографии или другие исторические предметы", - рассказали в пресс-службе.

Принять участие в проекте могут все желающие. "Возможно, кто-то напрямую или косвенно связан с университетом и знает что-то особенно интересное и важное из его истории. Хотим пообщаться как можно с большим количеством наших выпускников из разных поколений, чтобы рассказать, каким БНТУ был раньше и каким он стал сейчас. К столетию университета мы разрабатываем сайт 100.bntu.by, на котором и будем размещать все интересные материалы, а также передадим их в музей университета. Всю имеющуюся информацию можно присылать на times@bntu.by", - отметили в вузе.-0-