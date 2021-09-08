Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 8 сентября 2021
Минск Ясно +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:41 Эксперт: тарифы на отопление и горячую воду в Украине взлетят до 70% В мире
12:37 Белорусский союз женщин проведет акцию "День народного единства - день добрых дел" Общество
12:16 Богдан: грипп в Беларуси пока не циркулирует, но к нему нужно готовиться Общество
12:15 Из Беларуси в Сирию отправлена гуманитарная помощь Общество
12:13 Присоединяйтесь к "Move4Good: подзарядка с ЮНИСЕФ": участвуйте в спортивной инициативе вместе с МТС Общество
12:12 ГПК: польские и литовские пункты снова не выполнили договоренности по пропуску грузовиков Общество
12:10 В Канаде нашли останки древнего морского гиганта Калейдоскоп
12:01 В России за сутки выявили 18 024 случая заражения коронавирусом В мире
11:59 В Беларуси с 14 сентября начнут тестовое испытание цифровой платформы здравоохранения Общество
11:57 На оружейном заводе в Польше произошел взрыв В мире
11:57 Более 30 мебельщиков Беларуси приобрели недостоверные декларации о соответствии ТР ЕАЭС Общество
11:46 В Бресте юный хакер получил 5,5 года колонии за мошенничество и хищение денег Происшествия
11:43 Житель Барановичского района собирал камни и нашел гранату времен войны Происшествия
11:41 Свыше Br740 тыс. экологического налога недоплатили в бюджет 17 организаций Минской области Регионы
11:39 Давыдько: в юморе есть красные линии, которые нежелательно пересекать Общество
11:36 Облицовочные плиты с заниженной в 1,5 раза стоимостью пытались ввезти в Беларусь Происшествия
11:30 "Сімвалы жыцця": о национальных традициях расскажут на выставке в НББ 14 сентября Афиша
11:19 Швед заявил об эффективности обмена опытом по линии Межгосударственного совета по противодействию коррупции Общество
11:19 Минчанин организовал в квартире нарколабораторию Происшествия
11:15 Спецслужбы Беларуси и Казахстана расширяют сотрудничество. Лукашенко встретился с главой КНБ Казахстана Президент
11:10 Движение на участках дорог М10 и Р8 изменят из-за ремонта Регионы
11:10 Белорусские предприятия примут участие в крупнейшей сельскохозяйственной выставке в Сербии Экономика
11:05 Лукашенко: Беларусь не осталась и не останется в стороне от афганского вопроса Президент
11:05 Более 12 тыс. человек эвакуированы на Филиппинах из-за тайфуна "Джолина" В мире
11:02 МАРТ Беларуси активно участвует в формировании и совершенствовании правовой базы ЕАЭС Экономика
10:53 В ДТП с участием автобуса в Польше пострадали шесть граждан Беларуси Происшествия
10:52 ГПК: нарушение Латвией прав человека подтолкнуло беженца к попытке суицида Происшествия
10:47 ЕЭК продлила антидемпинговую пошлину на трубы из нержавеющей стали из Украины на 5 лет Экономика
10:43 ФОТОФАКТ: Сбор урожая и полевые работы в провинции Гуйчжоу В мире
10:42 В Каменецком районе передали под охрану места произрастания лилии кудреватой и кадила сарматского Регионы
Все новости
Все новости
Общество
08 сентября 2021, 12:16

Богдан: грипп в Беларуси пока не циркулирует, но к нему нужно готовиться

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Грипп и ОРВИ в Беларуси"
Прививочную кампанию против гриппа в Беларуси в этом сезоне продлят на месяц
Заболеваемость гриппом в Минской области пока не растет - эпидемиолог

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грипп в Беларуси пока не циркулирует, но к нему нужно готовиться, заявила журналистам первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас фактически ежедневно идет мониторинг тех вирусов, которые циркулируют в нашей стране. Грипп на сегодня не циркулирует, но это не значит, что нам не нужно к нему готовиться. Минздрав закупил вакцину против гриппа. Нам обязательно нужно совместить сезонную вакцинацию против гриппа с продолжающейся прививочной кампанией против коронавирусной инфекции. По расчетам наших специалистов - и эпидемиологов, и ведущих инфекционистов - в любом случае мы должны подготовиться к возможному приходу в нашу страну гриппа параллельно с коронавирусом", - сказала Елена Богдан.

Что касается коронавирусной инфекции, подъем заболеваемости ожидаем. "Вчера было интересное заявление ВОЗ о том, что мир находится на определенном плато по заболеваемости коронавирусом, но это плато высоких цифр. У нас на сегодня нет такого плато высоких цифр, но мы видим увеличение заболеваемости. Это ожидаемо - пришел штамм дельта", - объяснила первый заместитель министра.

По ее словам, за летнее время система здравоохранения подготовилась к подъему заболеваемости: нарастили запасы лекарственных средств, СИЗов, значительно увеличено количество точек подачи кислорода. "Мы дали отдохнуть нашему персоналу - люди максимально смогли уйти в отпуск во время периода, когда отмечался низкий уровень заболеваемости", - сказала Елена Богдан.

Более того, в последние несколько месяцев оказание медицинской помощи было централизовано на областном и межрайонном уровнях. Центральные районные, городские больницы Минска и областных центров работали на оказание плановой медицинской помощи. "Это является одной из особенностей нашей системы здравоохранения, что даже на высоких цифрах мы не останавливали плановую медицинскую помощь пациентам", - добавила первый заместитель министра.

Давать прогнозы касательно того, как в стране будет развиваться ситуация с коронавирусом, Елена Богдан не стала. "К сожалению, коронавирус за полтора года, которые мы с ним живем, показал, что прогнозы строить - абсолютно неблагодарное дело. Инфекция очень непредсказуема в плане эпидемиологических законов, к которым мы привыкли. Наша задача - обеспечить готовность системы", - заключила она.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь грипп здравоохранение
Новости рубрики Общество
Белорусский союз женщин проведет акцию "День народного единства - день добрых дел"
Фото МЧС Из Беларуси в Сирию отправлена гуманитарная помощь
Присоединяйтесь к "Move4Good: подзарядка с ЮНИСЕФ": участвуйте в спортивной инициативе вместе с МТС
Фото из архива ГПК: польские и литовские пункты снова не выполнили договоренности по пропуску грузовиков
Фото из архива В Беларуси с 14 сентября начнут тестовое испытание цифровой платформы здравоохранения
Фото из архива Более 30 мебельщиков Беларуси приобрели недостоверные декларации о соответствии ТР ЕАЭС
Главное
Во время встречи Спецслужбы Беларуси и Казахстана расширяют сотрудничество. Лукашенко встретился с главой КНБ Казахстана
Лукашенко: Беларусь не осталась и не останется в стороне от афганского вопроса
Швед: отказ Литвы и Латвии в правовой помощи по уголовному делу о геноциде немотивирован
Выгода и комфорт в Minsk World! Новостройка "Бостон" - идеальный вариант для жизни и инвестиций!
Топ-новости
Ковалев: реализация союзных программ будет способствовать росту благосостояния белорусов и россиян
Белорусские предприятия примут участие в крупнейшей сельскохозяйственной выставке в Сербии
GrandSport и ФУТЗАЛ перевернули игру!
Витебск принял эстафету республиканского автопробега "Символ единства"
Арина Соболенко вышла в полуфинал US Open
Присоединяйтесь к "Move4Good: подзарядка с ЮНИСЕФ": участвуйте в спортивной инициативе вместе с МТС
Из Беларуси в Сирию отправлена гуманитарная помощь
Богдан: грипп в Беларуси пока не циркулирует, но к нему нужно готовиться
В ДТП с участием автобуса в Польше пострадали шесть граждан Беларуси
ГПК: польские и литовские пункты снова не выполнили договоренности по пропуску грузовиков
ГПК: нарушение Латвией прав человека подтолкнуло беженца к попытке суицида
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
До +24°С ожидается в Беларуси 8 сентября
Католики празднуют Рождество Пресвятой Богородицы
МАРТ Беларуси активно участвует в формировании и совершенствовании правовой базы ЕАЭС
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.