Богдан: нужно максимально ориентировать медучреждения на раннюю диагностику заболеваний

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо максимально ориентировать белорусские медицинские учреждения на раннюю диагностику и выявление заболеваний. Об этом заявила журналистам председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан во время V Пленума Совета Федерации профсоюзов Беларуси в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, Елена Богдан подчеркнула, что для системы здравоохранения четко были поставлены задачи. "Сегодня нужно максимально быстро принимать решения для их исполнения. Первая задача - предоставление одного свободного от работы дня в году работающему гражданину для прохождения диспансеризации. Соответственно наши учреждения здравоохранения должны быть готовы, чтобы в этот удобный для работника день можно было пройти обследование", - сказала она.

Второе направление, на котором акцентировал внимание глава государства, - раннее выявление заболеваний. "Беларусь была одной из немногих стран в мире, которая в пандемию максимально старалась сохранить оказание плановой медицинской помощи в наших учреждениях. Мы старались максимально обеспечить наших пациентов возможностью пройти обследования, получить лечение, лекарственные препараты. Однако в любом случае учреждения в большей мере оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. На сегодня наша задача - пережить волну омикрона и максимально ориентировать амбулаторно-клинические, стационарные учреждения на раннюю диагностику и выявление заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, онкологических", - отметила Елена Богдан.

"Следующая задача, которая поставлена перед нами как перед гражданским обществом и общественной организацией, - донести до белорусов важность посылов и тех проблем, которыми сегодня живет наше общество. Женщины боятся войны и военных действий. Мы единодушно поддерживаем норму, которая предлагается в проекте Конституции о том, что Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств", - обратила внимание она.

По ее словам, важное значение имеет норма проекта Основного закона о том, что государство оказывает поддержку семьям с детьми, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Кроме того, инвалидам обеспечиваются равные возможности для осуществления прав и свобод человека и гражданина. Государство реализует политику социальной интеграции инвалидов, создания доступной среды и улучшения качества их жизни, поддержки семей с инвалидами.

"Мы сегодня должны объединиться для того, чтобы принять обновленную Конституцию. Это Основной закон будущего, который закладывает основы идеологии белорусского государства, стабильности и суверенитета республики на многие годы", - заключила председатель БСЖ.-0-