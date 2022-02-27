Богдан: женщин нашей страны объединяет любовь к Родине

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщин нашей страны объединяет любовь к Родине. Об этом заявила журналистам председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всех женщин страны объединил даже не республиканский референдум, а любовь к своей Родине. В самые тяжелые моменты женщины действительно становились рядом и поддерживали грамотные, важные для страны инициативы - вот как сейчас. Мы хорошо отработали в период политических волнений 2020-го года, перед Всебелорусским народным собранием провели очень важные диалоговые площадки, которые позволили внести и сформулировать в том числе и предложения в проект обновленной Конституции. Более 3,9 тыс. женщин являются сейчас наблюдателями на избирательных участках, являются членами комиссий", - сказала Елена Богдан.

По ее словам, на референдум белорусы приходят целыми семьями. "Это преемственность поколений. Это то, что мы показываем своим детям, какой должна быть гражданская позиция. И как сегодня дети должны следовать примеру родителей для того, чтобы принимать важные для страны решения. Очень трогательно, когда на участки приходят семьи трех-четырех поколений. Когда молодые пары делают выбор в пользу будущего страны. Для маленьких детей очень важно взять и опустить заполненный бюллетень в урну для голосования. Это и есть единение семьи. Это наглядная поддержка тех предложений, которые делал БСЖ по традиционным семейным ценностям, по союзу мужчины и женщины, по государственной поддержке семей с детьми", - добавила Елена Богдан.-0-