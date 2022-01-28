Богданович: в Послании раскрыты проблемные вопросы, которые волнуют каждого белоруса

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Послании раскрыты те проблемные вопросы, которые волнуют каждого белоруса. Такое мнение БЕЛТА высказал председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович.

"Послание Президента полностью соответствовало тем реалиям, в которых сегодня находится наше государство и белорусский народ, озвучены и раскрыты те проблемные вопросы, которые волнуют каждого без исключения белоруса: внешнеполитическая ситуация, конституционная реформа, социальная ориентированность государственной политики. Сегодня наша страна одна из немногих сохраняет доступность качественной медицины, образования для каждого гражданина, вне зависимости от его социально-экономического статуса. Каждый ребенок в нашей стране еще на раннем этапе получает все возможности для развития своего потенциала, будь то в спорте, творчестве или других сферах. На социальный блок будет направлена почти половина консолидированного бюджета в 2022 году. Благополучие народа и пристальное внимание к его проблемам - приоритет нашего государства, именно поэтому Президент уделил столько внимания этой теме", - сказал Александр Богданович.

По его словам, особенно приятно, что Президент выразил безусловную поддержку нашим спортсменам. "Я и сам, будучи уже олимпийским чемпионом, был жертвой политических игр, когда нашу команду незаслуженно отстраняли от соревнований. Но это только прибавляло нам мотивации бороться за честь своей страны, отстаивать ее право на суверенитет доступными нам способами - добиваясь высоких результатов на спортивной арене, - отметил он. - Также одним из значимых блоков Послания стали искренние ответы Президента на волнующие наше общество вопросы, в том числе в отношении будущего референдума по Конституции. Важно сделать правильный выбор, осознав, как много было сделано за годы суверенитета. Мы просто не можем себе позволить перечеркнуть все то, что было сделано в нашем государстве, все то, чем уже гордится наш народ. И прежде чем это сделать, каждый из нас должен честно ответить на вопрос, который и озвучил Президент: готовы ли мы к тому, чтобы отстаивать свое право на собственное государство и независимость, брать на себя инициативу, чтобы работать на благо собственной страны?"-0-