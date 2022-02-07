Богуш: новая редакция Кодекса об образовании построена на принципах делегирования полномочий

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая редакция Кодекса об образовании построена на принципах делегирования полномочий, заявил ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, председатель Республиканского совета ректоров Вадим Богуш во время передачи "По существу" на телеканале СТВ, передает БЕЛТА.

"Сама структура закона несколько претерпела изменения. Кодекс построен на принципах делегирования полномочий. Очень много норм сделано таким образом, что от норм прямого действия перешли к передаче функций правительству, Министерству образования, директору школы, ректору университета. Это дает в том числе возможности для более оперативного принятия решений", - сказал Вадим Богуш, отметив, что ранее отдельные статьи несколько сдерживали развитие, принятие тех или иных решений.

Ректор пояснил на примере высшей школы. "Чтобы войти в изменение содержания образования, ты должен был войти в типовой план, разработать типовую учебную программу, а обкатка всего этого изменения содержания проходила примерно год - в лучшем случае. И только в следующем году этот новый спецкурс или новое содержание встраивалось непосредственно в образовательный процесс. Сейчас от типовой учебной программной документации мы ушли, есть примерная. И основа для того, чтобы организовывали образовательный процесс, - это рабочая документация, которая разрабатывается каждым университетом", - сказал он.

Вадим Богуш заметил, что тем самым новая редакция Кодекса об образовании не только дает возможность привнести что-то, но и накладывает большую ответственность. "Для ведущих вузов - это однозначно преимущество, потому что мы выигрываем в динамике", - сказал он.-0-