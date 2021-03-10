Бойцы белорусских студенческих отрядов примут участие в строительном чемпионате в Сочи

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бойцы белорусских студенческих отрядов примут участие в I Международном строительном чемпионате в Сочи, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, командир Республиканского штаба студенческих отрядов (РШСО) Надежда Шаховская.

"Международный строительный чемпионат пройдет с 20 по 23 апреля. Приглашение белорусской стороне направил Центральный штаб Российских студенческих отрядов. Команда должна состоять из 12 участников. Сейчас проходит конкурсный набор. Команда будет сформирована 10 марта", - рассказала Надежда Шаховская.

По ее словам, бойцы белорусских и российских строительных отрядов будут соревноваться в 5 номинациях. "Общекомандные номинации - монтаж технологических трубопроводов, охрана труда, общестроительные работы, индивидуальные - неразрушающие методы контроля, электросварщик ручной сварки. Все они объединены в мультикомандную номинацию "Лучшая площадка по сооружению". Это самая масштабная и зрелищная номинация чемпионата, в рамках которой происходит симуляция реального строительного процесса на площадке промышленного объекта. А это значит, что для номинаций будут созданы отдельные мини-строительные площадки ", - отметила командир РШСО.

Победителей ожидают ценные призы. Кроме того, будет подготовлена обширная деловая программа. "Но самое главное, что ребята смогут продемонстрировать свои наработки и обменяться опытом", - добавила Надежда Шаховская.-0-