Бойцы студотрядов примут участие в реконструкции музея молодежного движения Беларуси

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бойцы студотрядов примут участие в реконструкции Музея истории комсомола и молодежного движения Беларуси, расположенного в Республиканском доме молодежи, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК БРСМ Олег Дикун.

"Мы решили провести 7 ноября в созидательном труде. И весьма символично, что именно в этот праздничный день БРСМ дал старт хорошему начинанию к юбилею комсомола Беларуси - реконструкции музея молодежного движения нашей страны. Тем более что он находится в историческом здании, где размещался Центральный комитет ЛКСМБ. Мы не будем ждать непосредственно дня юбилея, а хотим завершить все работы по ремонту помещения и оборудовать его современной интерактивной экспозицией за несколько месяцев", - сказал Олег Дикун.

По его словам, к работам подключатся бойцы студотрядов. "Сегодня нам помогал сводный студенческий строительный отряд БНТУ. Ребята трудились на добровольческой основе. Им самим было интересно прикоснуться к истории молодежного движения. Бойцы отряда перенесли музейный архив в другие помещения и зашпаклевали стены. Безусловно, студотрядовцы будут принимать участие и в дальнейших работах по реконструкции музея", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Олег Дикун обратился к ветеранам комсомола и студотрядовского движения с призывом передать в музей интересные экспонаты из домашних архивов. "Это наша история, и молодежь должна ее знать", - подчеркнул он.

Музей хранит почти вековую историю молодежного движения страны. Здесь собраны более 20 тыс. предметов, есть и те, что сохранились со времен зарождения движения, войны, восстановления народного хозяйства. Это исторические документы, мандаты, комсомольские билеты, ордена, медали, знамена, почетные грамоты, фотографии, альбомы, книги, значки, путевки на всесоюзные стройки, куртки бойцов студотрядов, вырезки из комсомольских газет и журналов, пластинки, раритетные телефоны, печатные машинки. Кроме того, в музее хранятся скафандр космонавта Петра Климука и шашка, подаренная ЦК ЛКСМБ великим советским полководцем Иваном Баграмяном. Среди наиболее ценных экспонатов - ордена Красного Знамени и Ленина, которыми был награжден комсомол Беларуси.-0-