БОКК в 2018 году оказало помощь на дому почти 1,5 тыс. человек

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощь на дому со стороны медико-социальной службы Красного Креста "Дапамога" в прошлом году получили почти 1,5 тыс. человек. 47% из них - это подопечные первой категории, в том числе с инвалидностью I группы, сообщила на пресс-конференции в Минске генеральный секретарь БОКК Ольга Мычко, передает корреспондент БЕЛТА.

По прогнозам БОКК, с каждым годом количество людей преклонного возраста будет увеличиваться примерно на 1,5%. "Эти цифры свидетельствуют о том, что постепенно число нуждающихся в паллиативной помощи на дому будет возрастать. А это значит, что все большим спросом будет пользоваться долгосрочная интегрированная помощь, которая включает в себя медицинские и социальные услуги, а также индивидуальный уход. В течение прошлого года такую помощью на дому получили почти 1,5 тыс. человек", - сказала Ольга Мычко.

Помощь нуждающимся в 2018 году оказывали 225 сотрудников медико-социальной службы Красного Креста "Дапамога": медицинские, младшие сестры милосердия, психологи и социальные работники, а также 844 волонтера.

Генеральный секретарь БОКК отметила, что затраты на содержание медико-социальной службы в прошлом году составили Br750 тыс. Основными источниками финансирования были средства социального заказа, спонсорская помощь, членские взносы и добровольные пожертвования. С мая 2018 года благодаря добровольным пожертвованиям читателей платформы "Имена" и развитию проекта "Патронажная служба в регионах" удалось собрать Br32 тыс. За счет этих средств в Вилейском и Пружанском районах, а также в Светлогорске, Осиповичах, Житковичах и Калинковичах работают 8 медицинских сестер милосердия, которые оказывают медицинские услуги и квалифицированный уход на дому людям, утратившим способность к самообслуживанию и передвижению.

Помимо этого, в Столинском, Дрогичинском и Мостовском районах были открыты ставки медицинских сестер милосердия в рамках государственного социального заказа.-0-