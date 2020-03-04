Болбатовский рассказал о стоимости санаторных путевок в свободной продаже

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост цен на путевки в белорусские здравницы в свободной продаже в летний период не превысит 5%. Такими прогнозами поделился сегодня с журналистами в пресс-центре БЕЛТА директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

"По анализу за январь - февраль, средняя цена за сутки выросла на Br1 по сравнению с январем прошлого года. То есть средняя стоимость одного койко-дня пребывания по путевкам, самостоятельно реализуемым здравницами юридическим и физическим лицам, с размещением в двухместном однокомнатном номере в январе - феврале этого года составила Br58,7. Это ниже, чем в декабре 2019-го. К лету цены подрастут, так как спрос диктует предложение. Но в пределах 5% по сравнению с прошлым годом. Значительного роста цен мы не ожидаем. Доступность не уменьшится, тем более что видим глубину продаж: сегодня уже реализуются путевки на лето - цена на этот период будет в районе Br60", - рассказал Геннадий Болбатовский.

Собственники здравниц стараются делать путевки более доступными. Для этого разработаны и применяются гибкие системы скидок в зависимости от комфортности номеров, сезона, количества дней пребывания. Также проводятся акции: "Горящие путевки", "Раннее бронирование" (с предоставлением скидки на путевки от 5 до 25%), "Желанный гость" и другие. Собственники ведомственных санаторно-курортных организации также предлагают скидки на путевки для своих работников, их детей, а также для пенсионеров (от 15 до 95%), в санаториях Федерации профсоюзов Беларуси постоянно действует 25-процентная скидка членам профсоюзов.

Наибольшим спросом пользуются путевки на 12-14 дней. Среди санаториев особенно популярны те, у которых мощная материально-техническая база и широкий спектр услуг, - санатории высшей и первой категории.

Среднегодовая стоимость одного койко-дня в стандартном двухместном номере в свободной реализации в 2019 году составляла Br57,6, в 2018-м - Br54,94, в 2017-м - Br51. "Но это средние цифры. Есть номера класса люкс, санатории брендовые, в которых в сезон цена за сутки может достигать $100 на человека. А есть здравницы, в которых цена - до Br40. Каждый занимает свой сегмент и находит спрос", - заключил Геннадий Болбатовский.-0-

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