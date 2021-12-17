Болбатовский: спрос на новогодние путевки в белорусские здравницы превышает предложение

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские здравницы на новогодние праздники будут заполнены максимально, насколько это допустимо в условиях COVID-19. Подавляющее большинство забронировавших путевки - граждане России. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Провести новогодние праздники в здравнице - это не только вкусно поесть и задорно потанцевать, но и пройти курс лечения по одной из комплексных медицинских программ.

"Спрос даже превышает предложения. Поэтому санаторные учреждения в период новогодних праздников будут работать с максимально допустимой заполняемостью. Основная масса людей заедет 30-31 числа. Потому что это рабочие дни. Продолжительность туров в среднем составит около 10 дней. Основная масса отдыхающих будет находиться по 9 января", - рассказал Геннадий Болбатовский.

Ожидается, что будет большой удельный вес иностранных граждан среди отдыхающих - примерно 95% россиян. Есть интерес к таким новогодним предложениям и и со стороны белорусов.

Приедут в основном с детьми. Поэтому санаториями разработаны на этот период специальные оздоровительные программы для взрослых и детей. Основное место занимает встреча Нового года. Причем в этом году удельный вес резервирующих новогодний банкет достаточно большой - свыше 80%.

Стоимость услуг будет сопоставима с аналогичными программами прошлого года. Один день пребывания в санаториях в период новогодних праздников будет стоить в среднем Br65 (в прошлом году было Br63). При этом в путевку включены размещение, медицинские услуги и питание. За новогодний банкет придется доплатить от Br100. За эту сумму отдыхающий получит праздничный стол и развлекательную программу с живой музыкой, конкурсами и представлениями, выступлениями артистов.-0-

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