Более 58 тыс. детей посетят оздоровительные лагеря на зимних каникулах

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 58 тыс. детей посетят этой зимой различные оздоровительные лагеря. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Более 80% среди всех, кто проходит санаторно-курортное лечение и оздоровление, составляют дети. Большинство из них посещает оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря. Ближайшие каникулы для белорусских школьников начнутся с 25 декабря и продлятся до 7 января 2022 года. В этот период в каждом регионе будет организована работа лагерей различных типов, как с дневной формой пребывания (называемых также пришкольными), так и с круглосуточной.

"В соответствии с заявками, полученными из всех регионов, пройдут оздоровление в лагерях всех типов более 58 тыс. детей в период этих каникул. Продолжительность пребывания в пришкольном лагере - не менее 6 дней, в круглосуточном - не менее 9 дней", - рассказал Геннадий Болбатовский.

Наибольшая плановая потребность в зимнем оздоровлении у детей в Витебской области: заявки подали родители более чем 10 тыс. учащихся.

Стабильный интерес к дневным лагерям, как правило, проявляют родители, которые воспитывают детей младшего школьного возраста. Родители могут быть уверены, что по путевке, удешевленной за счет бюджетных средств, ребенок будет досмотрен, накормлен и получит полезные знания, пока его родители заняты работой.

Кроме того, в Витебской, Минской областях и Минске будут функционировать круглосуточные лагеря по профилям, направлениям деятельности.

Геннадий Болбатовский подчеркнул: государственного финансирования (более Br1,5 млн выделено республиканскому центру) достаточно, чтобы покрывать практически все расходы на оздоровление детей в пришкольных лагерях. Даже если фактический спрос будет выше планового, путевку получит каждый желающий.-0-