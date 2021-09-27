Болбатовский: в белорусских санаториях профилактике COVID-19 уделяют особое внимание

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусских санаториях особое внимание уделяется профилактике коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

"Обеспечению безопасного пребывания населения на лечении и оздоровлении в белорусских санаториях уделяют особое внимание. В частности, под постоянным контролем находится профилактика коронавирусной инфекции, соблюдение санаторно-курортными и оздоровительными организациями санитарных норм и правил. Для проверки, выполняют ли здравницы установленные правила, центр организовал постоянный межведомственный профилактический мониторинг. Ежегодно он охватывает все санатории страны. Согласно результатам выездов рабочих групп, система санаторно-курортного лечения и оздоровления населения функционирует в режиме санитарно-эпидемиологического благополучия, регламент работы здравниц соответствует методическим рекомендациям по профилактике коронавирусной инфекции, качество услуг соответствует социальному запросу", - рассказал Геннадий Болбатовский.

Как отметил директор центра, большинство комплексных программ санаторно-курортного лечения, разработанные в 2020 году, предназначены для лиц, которые перенесли COVID-19. В настоящее время их предлагают 75 белорусских здравниц.-0-