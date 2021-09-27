Болбатовский: в детских лагерях с дневным пребыванием удалось избежать массового заражения COVID-19

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летом в детских лагерях с дневным пребыванием среди 345 тыс. детей зарегистрировали лишь 80 случаев заражения COVID-19. Об этом сегодня сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский во время пресс-конференции "Итоги летнего оздоровления и санаторно-курортного лечения населения" в пресс-центре БЕЛТА.

"Летняя оздоровительная кампания прошла без крупных вспышек заболевания, хотя эпидситуация была очень нестабильна. Из 345 тыс. детей в лагерях с дневным пребыванием было зарегистрировано лишь 80 завозных случаев заражения COVID-19, а с круглосуточным пребыванием - 24 случая. Массового заражения удалось избежать", - рассказал Геннадий Болбатовский.

По его словам, стабильную эпидемиологическую ситуацию удалось сохранить благодаря методическим рекомендациям, которые были утверждены тремя ведомствами - Министерством здравоохранения, Министерством образования и Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. "Рекомендации в этом году были менее жесткими, чем в прошлом. Тем не менее наполняемость смен была снижена, интервал между ними позволял проводить санитарную обработку, в лагерях соблюдали социальное дистанцирование, массовые мероприятия проводились на открытом воздухе, везде были размещены антисептические средства", - рассказал директор центра.-0-