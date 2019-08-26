Более 1 тыс. военнослужащих примут участие в учении с транспортными войсками 27-29 августа

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учение с транспортными войсками пройдет в Беларуси 27-29 августа, в нем примут участие в том числе призванные из запаса военнослужащие. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Командно-штабное учение пройдет на трех полигонах и двух участках местности. К участию привлекается более 1 тыс. человек личного состава, в том числе военнослужащие, призванные из запаса, около 200 единиц автомобильной и специальной техники", - проинформировали в Минобороны.

Во время учения планируется отработать весь комплекс задач транспортного обеспечения Вооруженных Сил.-0-