Более 1 тыс. волонтеров БРСМ помогают в доставке пожилым продуктов и рецептов

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. волонтеров БРСМ "Доброе сердце" помогают в доставке пожилым продуктов первой необходимости, рецептов, медикаментов, а также проводят информационную работу по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая отделом проектной деятельности Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Луговская.

"На сегодняшний день в команду волонтеров "Доброе сердце" вошли 1062 человека. Они активно продолжают информационно-разъяснительную работу с населением. В частности, во всех регионах наши добровольцы уже распространили более 37 тыс. информационно-профилактических листовок "Важно знать, как себя защитить". Наибольшее количество из них в Гродненской и Могилевской области - 12152 и 10957 соответственно. К слову, в ближайший четверг наша листовка-памятка будет опубликована в свежем номере газеты "Знамя юности", каждый подписчик сможет ею воспользоваться и вывесить для своих соседей на информационной доске подъезда", - рассказала Александра Луговская.

По ее словам, в каждом районном центре, областях и городе Минске продолжают работать молодежные информационные горячие линии в связке с территориальными центрами социальной защиты населения. "Наши волонтеры оказывают помощь одиноко проживающим пожилым людям по доставке продуктов первой необходимости. Кроме того, в столице добровольцы БРСМ на вчерашний день доставили 3917 рецептов пожилым адресатам на дом", - отметила завотделом.

Молодежные горячие линии работают ежедневно с понедельника по субботу включительно с 9.00 до 18.00. Телефоны областных горячих линий: в Бресте - 8 (0162) 2-11-591, Витебске - 8 (0212) 6-62-087, Гомеле - 8 (0232) 5-63-315, Гродно - 8 (0152) 7-19-833, Могилеве - 8 (0222) 7-66-782. В крупных городах Минской области: Солигорске - 8 (0174) 2-00-345, Слуцке - 8 (01795) 7-50-80, Молодечно - 8 (0177) 7-49-501. В Минске телефон горячей линии 8 (017) 284-85-54.-0-